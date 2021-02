Olga Domènech, a la dreta, defensant una acció ofensiva visitant davant de Sandra Domene. LLUÍS CLOTET Olga Domènech, a la dreta, defensant una acció ofensiva visitant davant de Sandra Domene.

Waterpolo

Derrota del CN Terrassa contra el líder

15.02.2021 | 21:15

El CN Terrassa va caure contra el CN Mataró (8-13) en partit corresponent a la novena jornada. El conjunt de Xavi Pérez, que no jugava des de feia dos mesos, va resistir fins al descans el potencial d'un equip que venia amb molta intensitat competitiva després de disputar l'Eurolliga. Les maresmenques van decantar la balança a favor seu amb un parcial d'1 a 5 a la represa. Amb aquest resultat, les egarenques es mantenen en la segona posició del grup "B" amb 21 punts. Els dos primers períodes van estar marcats per la igualtat i per les precaucions defensives, un context de partit que afavoria el conjunt de Xavi Pérez. El CN Terrassa es va avançar a mitjan primer quart...