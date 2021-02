Vicky Losada aixeca la Copa de la Reina amb el Barça

Futbol. Copa de la Reina

13.02.2021 | 20:32

La jugadora terrassenca Vicky Losada s'ha proclamat campiona de la Copa de la Reina amb el FC Barcelona, que ha derrotat el Logroño per 3 a 0 a la gran final disputada aquest dissabte a Málaga. Vicky Losada, com a capitana del conjunt blaugrana, ha estat l'encarregada de recollir el trofeu, corresponent a la temporada 19-20. La futbolista terrassenca no ha format part de l'equip titular, però ha participat a la final substituint Aitana en el minut 76 de l'encontre. Vicky Losada ja havia fet història la setmana passada en sumar 350 partits de Lliga amb el FC Barcelona, sent la tercera jugadora amb més partits en aquesta competició en el club barcelonista.