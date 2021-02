San Cristóbal i Terrassa empaten sense gols en un derbi intens

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

13.02.2021 | 20:02

En un derbi amb tanta intensitat com poques oportunitats de gol, el CP San Cristóbal i el Terrassa FC han empatat sense gols aquest vespre al municipal de Ca n'Anglada. Aquest just repartiment de punts deixa el Terrassa amb els tres punts d'avantatge amb què arribava al detbi terrassenc. Tots dos equips han buscat el triomf en tot moment en un duel marcat pel gutbol directe i les segones i terceres jugades, però les defenses s'han imposat als atacs. Els terrassistes han proposat més a la primera part, però els parroquials han aguantat bé i a la represa han buscat la victòria sense èxit. En els sis minuts de descompte, tots dos equips han intentat donar la sorpresa, però el marcador no s'ha mogut. Els d'Oliver Ballabriga segueixen sense perdre cap partit al seu feu. Pel Terrassa, la pitjor notícia ha estat la lesió del seu porter Ortega, que al minut 86 ha hagut de ser substituit per Xavi Betran en fer-se mal al genoll esquerre en una topada amb un rival. Caldrà estar pendent de l'exploració a què serà sotmès, però el futbolista ha abandonat el camp plorant.

El derbi enfrontava dos equips que gestionen a la perfecció els tempos defensius. Els amfitrions segueixen sense perdre a casa, mentre que els visitants han encaixat només cinc gols en tota la lliga. Juanjo García ha sortit amb una línia de tres centrals formada per Pelegrín, Castillo i Mico, amb els habituals Salva i Lucas Viña a les bandes. Els d'Oliver Ballabriga han mantingut el dibuix habitual, amb Adrien, que ha fet un partidàs, acompanyant Tino Mendoza al doble pivot i Chechu despenjat a la banda dreta de l'atac.

Jaume Pascual ha signat la primera arribada del Terrassa només començar. El Terrassa, amb un Josu molt actiu, generava perill a dalt acompanyant Jaume Pascual i Sergi Arranz. El San Cristóbal s'ha adonat aviat que li convenia defensar-se bé i sortir a la contra. Àlex Fernández i Josu han assajat sengles remats al minut 18. Al 26, un lliure indirecte dins l'àrea ha acabat amb un xut desviat de Lucas Viña. Al San Cristóbal, Tom Diawara ho intentava per l'esquerra, però el Terrassa sabia com aturar-lo. Al minut 35, Sergi Arranz ha perdonat l'ocasió més clara del partit, en què no ha pogut rematar una gran passada del lateral Salva Torreño.

A la segona part, el San Cristóbal s'ha sentit més còmode. Al minut 67, un omnipresent Adrien ho ha provat de falta, com Óscar Sierra al 69. Quan faltava un quart d'hora, el conjunt de Ca n'Anglada ha encadenat cinc córners consecutius. En el darrer, Chechu ha flirtejat amb el gol olímpic, però Ortega ha salvat l'acció poc abans de lesionar-se. Ja en els sis minuts de descompte, tots dos equips han reincidit en el futbol directe, però el xiulet final ha certificat el repartiment de punts. Els de Ballabriga segueixen sense perdre a casa. I sense guanyar al Terrassa.