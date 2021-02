Oliver Ballabriga i Juanjo García donen l'empat per bo

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

13.02.2021 | 22:13

Tots dos volien guanyar, però han acabat felicitant el rival i donant per bo l'empat que ha deparat el derbi d'aquest vespre al municipal de Ca n'Anglada. Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, comentava després del matx: "Hem fet un molt bon treball. L'empat és un bon resultat. Però penso que a la segona part hem estat a prop de fer el gol. El primer temps ha estat més igualat. El Terrassa ha dominat més el mig del camp. Però estem contents. Hem sumat un punt contra el líder. Per mi, el Terrassa és el millor equip dels 22 que hi ha a Tercera. Volíem guanyar i ho hem tingut a prop, però el punt és boníssim".

Per la seva banda, el tècnic del Terrassa FC, Juanjo García, valorava així el seu primer derbi terrassenc. "Sabíem que aquest camp seria molt complicat. He felicitat un per un els jugadors. Ho han donat tot. Hem fet un gran treball defensiu. Considero que hem estat millor a la primera part que a la segona, però no hem perdut, que era l'important". L'entrenador terrassista ha lamentat la lesió d'Ortega, que ha qualificat com un contratemps molt important si se'n confirma la gravetat. "Em preocupa moltíssim. Veure un porter com Ortega plorant et trenca el cor. De vegades se'ns oblida que aquests jugadors no son professionals i l'endemà han d'anar a treballar. Esperem que no sigui greu", comenta.