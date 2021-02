Oliver Ballabriga (dreta) i Juanjo García, a Ca n'Anglada. A. Tallón Oliver Ballabriga (dreta) i Juanjo García, a Ca n'Anglada.

Els dos entrenadors esperen un duel intens

12.02.2021 | 21:37

Conscients de la dificultat del matx, els tècnics apel·len al bon moment dels seus equips. Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal, assenyala: "És el derbi més igualat dels que hem jugat en aquestes tres darreres temporades. Arribem en un molt bon moment i ells s'han posat líders. Serà un partit en el qual les emocions estaran més igualades. Nosaltres sortirem a guanyar, com fem sempre. El nostre objectiu és acabar entre els sis primers i salvar la categoria com més aviat millor", comenta. I afegeix: "Afrontem el derbi com un partit qualsevol, però som conscients que per a la gent del club i per a l'afició és un partit...