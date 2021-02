El Línia 22 s'ha conjurat per assolir la salvació tot i haver sumat un sol punt a la lliga. Nebridi Aróztegui El Línia 22 s'ha conjurat per assolir la salvació tot i haver sumat un sol punt a la lliga.

Arrenca la segona volta

Jordi Guillem

12.02.2021 | 21:37

El cap de setmana de l'1 i el 2 de maig se celebrarà a Can Salas la "final four" de la lliga de Divisió d'Honor masculina i femenina de hockey. Queden encara dos mesos i mig per a conèixer els noms dels quatre semifinalistes. Enguany no hi haurà "play off" de quarts de final. Arriba l'hora de la veritat per a conèixer el nom del campió d'una lliga que la temporada passada no en va tenir, ja que no es va poder finalitzar a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Quatre dels cinc partits que es disputaran demà, corresponents a la primera jornada de la segona volta de la Divisió d'Honor masculina, tenen protagonisme terrassenc. Només un...