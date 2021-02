El defensor del San Cristóbal Óscar Sierra i el migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, ahir al vespre a Ca n'Anglada. Nebridi Aróztegui El defensor del San Cristóbal Óscar Sierra i el migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, ahir al vespre a Ca n'Anglada.

Futbol

Els capitans veuen un derbi obert

Jordi Guillem

11.02.2021 | 21:51

Per a la majoria dels futbolistes del CP San Cristóbal i del Terrassa FC, el derbi de demà serà un partit molt especial. Tot i que no ho verbalitzen i insisteixen en el tòpic que és un duel tan important com qualsevol altre, saben que sobre la gespa del municipal de Ca n'Anglada hi haurà en joc alguna cosa més que tres punts. Si els parroquials guanyen, es posaran per davant dels terrassistes a la taula classificatòria per primera vegada en aquestes tres darreres temporades, mentre que si venç el Terrassa FC augmentarà a sis punts l'avantatge sobre el San Cristóbal i es convertirà en el primer equip capaç de guanyar-lo al seu feu. Dos dels...