El circuit Activa't s'ha tornat a suspendre

12.02.2021 | 04:00

El vicepresident de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, Rafael Morillo, va explicar durant la seva compareixença d'ahir que confia que el mes d'octubre ja es pugui celebrar presencialment la Cursa de les Dones, tot i que de moment es manté l'actual situació d'incertesa derivada de la pandèmia i les restriccions del Procicat. "Tot dependrà de com evolucioni la pandèmia i de les recomanacions que anem rebent de les autoritats sanitàries", assenyala Morillo. I és que la Covid ha obligat a suspendre el Circuit de Curses Atlètiques Ciutat de Terrassa tant de l'any 2019 com del 2020. Però sí que s'ha volgut mantenir viva la flama d'una prova tan emblemàtica com la Mitja Marató, encara que sigui de manera virtual i en solitari.