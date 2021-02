"El Terrassa té la pressió d'haver de pujar, i tant de bo ho faci" "El Terrassa té la pressió d'haver de pujar, i tant de bo ho faci"

FRANCESC MANCHADO, PRESIDENT DEL CP SAN CRISTÓBAL

10.02.2021 | 21:25

En quina situació arriba el San Cristóbal a aquest derbi?Estem en un moment força dolç. Portem dues victòries seguides a fora i som l'únic equip que no ha perdut a casa. Tot això és una bombona d'oxigen per a un equip com el nostre. La dinàmica de l'equip és molt positiva. No podem demanar més. El futbol és un estat d'ànim i el nostre ara és molt positiu. Signaria l'empat?Volem guanyar. Dit això, aconseguir un resultat positiu sempre és bo. Es tracta de sumar. Però aquest equip no surt mai a empatar. L'empat no seria un mal resultat, però sortirem a guanyar. Com a cada partit. Preveu un derbi tan igualat com el...