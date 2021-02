D'esquerra a dreta, els nedadors terrassencs Oriol Pérez, Gisela Guerrero, Julia Luis i Eric Rodelas. D'esquerra a dreta, els nedadors terrassencs Oriol Pérez, Gisela Guerrero, Julia Luis i Eric Rodelas.

Natació. Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes

Quatre egarencs a Oviedo

Redacció

10.02.2021 | 21:25

Els nedadors del Club Natació Terrassa Eric Rodelas, Julia Luis, Oriol Pérez i Gisela Guerrero participaran en el Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes que se celebrarà a la Piscina Parque del Oeste d'Oviedo entre divendres i diumenge com a membres de la selecció catalana. El club terrassenc comptarà amb un altre representant en aquesta cita. Es tracta del tècnic Cesc Reina, que formarà part de la delegació catalana com a entrenador de l'equip júnior masculí. Rodelas i Luis formen part de la selecció júnior que està integrada per vuit nedadors i sis nedadores sota la direcció tècnica de Lourdes Becerra. En l'apartat...