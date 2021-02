"Ningú no ha guanyat encara al camp del San Cristóbal" "Ningú no ha guanyat encara al camp del San Cristóbal"

JORDI CUESTA, PRESIDENT DEL TERRASSA FC

"Ningú no ha guanyat encara al camp del San Cristóbal"

10.02.2021 | 21:25

Com arriba el Terrassa FC al derbi d'aquest dissabte?En principi bé. Estem en una bona ratxa de resultats després de tres victòries seguides. Fa poc que hem canviat d'entrenador i ens cal una mica de temps per a adaptar-nos, però estem en un bon moment. Els jugadors estan molt endollats. S'atreveix a trobar un favorit?Els derbis mai no tenen favorits. Ho veiem amb els de Primera Divisió. Tant hi ha en la posició en què arribis. Els dos equips sortiran a guanyar i pot passar qualsevol cosa. Què li està agradant més del joc del Terrassa FC?El més fort d'aquest Terrassa és la defensa. Només hem encaixat cinc gols en tota la lliga. Deixar la porteria...