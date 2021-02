Edinne, amb el combinat de jugadores marroquines que va posar en marxa l'any 2018. Edinne, amb el combinat de jugadores marroquines que va posar en marxa l'any 2018.

Visibilitzant futbolistes marroquins

Jordi Guillem

09.02.2021 | 21:11

Practicar la integració social a través de l'esport és una iniciativa recorrent que no sempre acaba materialitzant-se en una realitat tangible. Sí que ho ha fet en el cas de l'entrenador terrassenc Charaf Edinne, que fa anys es va adonar que calia integrar les noies i els nois d'ascendència marroquina que viuen a Terrassa i rodalia, procurar que tinguessin un club on jugar i, en últim terme, promocionar els millors per a les diferents categories de les seleccions marroquines. L'any 2018, Charaf Edinne ja va posar en marxa el projecte "Estrellas Zohor", que compta amb mig centenar de noies futbolistes. Consisteix a fer aflorar el talent femení per a la Federació marroquina...