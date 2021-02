El Manu Lanzarote debutarà el darrer cap de setmana de febrer. El Manu Lanzarote debutarà el darrer cap de setmana de febrer.

Futbol

Tornen Jabac i Manu Lanzarote

J. G.

09.02.2021 | 21:12

Una vegada que la Generalitat de Catalunya va dictar la flexibilització de les restriccions per la Covid-19, la Federació Catalana de Futbol s'ha posat en marxa per tal de reiniciar algunes de les seves competicions. El que el Procicat permetia era que es reprenguessin les competicions que poden donar accés a les categories estatals de futbol i de futbol sala. En aquest sentit, ja hi ha dates per a la represa d'aquestes competicions. El Procicat va autoritzar que aquestes competicions es posessin en marxa seguint les mesures anti-Covid. El cap de setmana del 27 i 28 d'aquest mes de febrer tornaran les competicions de futbol, mentre que les de futbol sala ho faran el cap de setmana abans, els dies 20 i 21 de febrer....