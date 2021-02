Una imatge del partit de la primera volta a l'Olímpic entre el Terrassa FC i el CP San Cristóbal. Lluís Clotet Una imatge del partit de la primera volta a l'Olímpic entre el Terrassa FC i el CP San Cristóbal.

El San Cristóbal no ha vençut mai el Terrassa aquest segle

Jordi Guillem

09.02.2021 | 21:11

Queden només quatre dies per al derbi egarenc més igualat i emocionant dels que San Cristóbal i Terrassa han disputat en les tres temporades que porten coincidint a la Tercera Divisió. Dissabte a les 6 de la tarda, un San Cristóbal que enguany no ha perdut cap partit al seu camp, rebrà un Terrassa amb qui va empatar a un gol a la primera volta a l'Estadi Olímpic. Els dos conjunts terrassencs arriben al derbi en el seu millor moment. El Terrassa va recuperar diumenge el lideratge en batre per 1 a 0 l'Igualada, mentre que el San Cristóbal és cinquè amb els mateixos punts que el tercer, Manresa, i el quart, Vilafranca. Ambdós conjunts arriben al derbi en...