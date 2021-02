El pavelló del Club Egara acollirà des de divendres el Campionat d'Espanya juvenil

Hockey sala

09.02.2021 | 21:11

El pavelló del Club Egara serà la seu de la present edició del Campionat d'Espanya juvenil masculí de hockey sala entre divendres i diumenge. Hi prendran part tres equips terrasencs: CD Terrassa, Egara i Atlètic. La primera fase començarà divendres a les 11 i acabarà dissabte a les 3 de la tarda. Al grup "A", el CD Terrassa tindrà com a rivals Júnior, Jolaseta i Giner de los Ríos. Al grup "B" hi haurà Egara i Atlètic, amb dos equips madrilenys: Club de Campo i Complutense. Els dos primers de cada grup disputaran les semifinals dissabte a les 6.45 de la tarda. La final serà diumenge a les 12.30.