El Natació iniciarà la segona fase segon amb nou punts

Jordi Guillem

09.02.2021 | 21:11

El Club Natació Terrassa va acabar la primera fase de la lliga de Divisió d'Honor de waterpolo com a líder amb els mateixos 27 punts que el CN Barcelona i un excel·lent balanç de 9 victòries i una sola derrota, amb 149 gols a favor i 75 en contra. Només una tercera part d'aquests punts serviran a la segona fase de la competició. El proper dissabte dia 27 de febrer començarà la segona fase de la competició, en la qual els homes que dirigeix Dídac Cobacho compartiran grup amb el CN Barcelona i el CE Mediterrani (equips amb qui ja s'han enfrontat, i per tant no tornaran a fer-ho), a més dels tres primers classificats de l'altre grup: CN Atlètic...