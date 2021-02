Xavi Lleonart va jugar divendres el seu partit 200 amb Espanya. FIH Xavi Lleonart va jugar divendres el seu partit 200 amb Espanya.

Lleonart ja porta 201 partits

09.02.2021 | 21:11

Divendres passat va ser un dia molt especial per al davanter terrassenc de l'RC Polo Xavi Lleonart. Després de gairebé un any va poder tornar a jugar, com tots els seus companys, un partit oficial amb la samarreta espanyola. I el primer dels dos duels de l'FIH Pro League celebrats a València davant de la primera selecció mundial, Bèlgica, va significar el seu encontre número 200 amb la samarreta de la selecció espanyola. Lleonart, a més, hi va tenir un protagonisme especial. Va marcar un dels dos gols dels homes de Fred Soyez en desviar un penal-córner. I al darrer segon va desviar una bola en el que semblava el 3 a 3 definitiu. Els àrbitres, però, van...