L'Atlètic acaba segon de la vuitena edició del Top Hockey del RC Polo 

Hockey

09.02.2021 | 21:11

El RC Polo de Barcelona va acollir la vuitena edició del Top Hockey, un torneig de caràcter amistós de quatre jornades, preparatori per a l'inici de la segona volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina, que es reprendrà aquest diumenge. L'Atlètic Terrassa es va classificar en segona posició. En el duel inaugural, el conjunt que prepara Xero Gasol va perdre per 2 a 3 davant dels amfitrions de l'RC Polo. Posteriorment va derrotar per 3 a 1 a l'RS Tenis de Santander i per 2 a 1 al Jolaseta basc. El polo es va proclamar campió, mentre que la tercera posició va ser per al Tenis i la quarta per al Jolaseta.