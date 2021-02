Júlia Pons, celebrant un gol amb les seves companyes. Arnau Martínez Júlia Pons, celebrant un gol amb les seves companyes.

Hockey

Espanya es concentra el dia 28

09.02.2021 | 21:11

La selecció espanyola femenina continua amb la seva preparació de cara a la Copa d'Europa de seleccions que se celebrarà a Amstelveen i dels Jocs Olímpics de Tòquio. Les noies que prepara Adrian Lock van tancar divendres la seva concentració a València i tindran dues setmanes de descans abans de tornar al treball per preparar ambdues competicions. La selecció femenina es concentrarà entre el diumenge 28 de febrer i el dimecres 3 de març a les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat per tal de continuar amb la seva preparació de cara als dos majúsculs reptes que tenen aquest any. Onze terrassenquesAdrian Lock ha convocat per...