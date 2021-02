Jabac "C" i Manu Lanzarote jugaran del 28 de febrer al 13 de juny

Futbol

09.02.2021 | 21:22

Les tres categories del futbol català amb accés a la competició estatal es reprendran el cap de seetmana del 27 i 28 de febrer i finalitzaran el del 12 i 13 de juny. És el cas de la Preferent femenina, on jugarà el Femení Manu Lanzarote de Terrassa, i de la Preferent juvenil, on competirà el Jabac "C". La Preferent femenina estarà integrada per un grup únic de 18 equips i porta disputades dues jornades. Es jugarà a una sola volta. El campió obtindrà l'ascens a la Primera Divisió Nacional femenina, mentre que descendiran els quatre últims classificats.

La Preferent juvenil es disputarà també a una sola volta. Compta amb quatre grups de 16 equips cadascun. Es va disputar una jornada abans de l'aturada per la pandèmia. Al final de la lliga, els campions de cada grup ascendiran a la Lliga Nacional, la segona categoria juvenil, mentre que els quatre darrers classificats de cada grup baixaran a la Primera Divisió juvenil.