"Hat-trick" de Mauri per al Jabac Marc Elvira "Hat-trick" de Mauri per al Jabac

"Hat-trick" de Mauri per al Jabac

08.02.2021 | 21:19

Guanyar a Can Jofresa per 3 a 0 l'Stadium Casablanca ha permès al Jabac fer un salt important en la taula classificatòria. L'equip que entrena Àlex López ha abandonat la penúltima posició i s'ha situat sisè, empatat amb 17 punts amb els aragonesos. El triomf era imprescindible per als terrassencs, que portava tres jornades consecutives sense guanyar cap partit. Després d'un primer període força equilibrat, amb ocasions per a tots dos conjunts, els tres gols han arribat a la segona meitat. El gran protagonista del partit ha estat el davanter Andreu Mauri, que ha signat un importantíssim "hat-trick". El Jabac ha obert el marcador al minut 56, en un...