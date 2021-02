Dissabte arriba el derbi més apassionant

09.02.2021 | 04:00

La setzena jornada de lliga oferirà aquest dissabte a les 6 de la tarda al municipal de Ca n'Anglada un dels derbis terrassencs més igualats i apassionants que es recorden. Tots dos equips han fet els deures i arriben al partit de la màxima amb enormes dosis d'il·lusió. El San Cristóbal porta cinc jornades sense perdre i en aquests cinc partits ha encadenat tres victòries (dues d'elles a domicili) i dos empats (ambdós a casa). Per la seva banda, el Terrassa FC arriba al derbi en un dels millors moments de la temporada. Ho fa com a líder en solitari amb 26 punts, a tres d'un San Cristóbal que ocupa la cinquena posició del subgrup "A" amb els mateixos 23 punts que el Manresa i el Vilafranca. El duel de la primera volta celebrat, que es va celebrar a l'Estadi Olímpic, va acabar amb empat a un gol, de manera que si els parroquials són capaços de guanyar el derbi a casa (on encara no han perdut cap partit) empataran a 26 punts amb els terrassistes. Per contra, un triomf visitant deixaria els de Juanjo García amb sis punts d'avantatge amb relació al conjunt que prepara Oliver Ballabriga.