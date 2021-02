El balear Jaume Pascual, rematant en planxa la pilota que suposaria l'únic gol del partit. Nebridi Aróztegui El balear Jaume Pascual, rematant en planxa la pilota que suposaria l'únic gol del partit.

De cap al lideratge de la lliga

Jordi Guillem

08.02.2021 | 21:19

En un partit que no passarà a la història pel bon futbol que va oferir, el Terrassa FC va aconseguir fer els deures i es va imposar per 1 gol a 0 a l'Estadi Olímpic davant d'un Igualada que no el va posar en massa problemes tot i la seva bona disposició defensiva. Diumenge, el més important era guanyar i els homes que entrena Juanjo García ho van aconseguir. Però van haver de patir i no van marcar fins als darrers instants. Ha estat la tercera victòria consecutiva tant per al tècnic com per a un Terrassa FC que s'ha situat líder amb 26 punts, un més que un Europa que no ha jugat aquest cap de setmana. Els graciencs van veure ajornat el seu duel al camp del cuer,...