El 27 de febrer començarà la segona fase per al CN Terrassa

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

09.02.2021 | 15:57

El CN Terrassa va acabar la primera fase de la lliga de Divisió d'Honor de waterpolo com a líder. El dissabte 27 de febrer començarà la segona, on els homes de Dídac Cobacho compartiran grup amb el CN Barcelona i el CE Mediterrani, equips del seu grup, a més dels tres primers de l'altre grup: CN Atlètic Barceloneta, CN Sabadell i CN Sant Andreu. En aquesta segona fase s'arrosseguen els punts entre els equips implicats. El Barceloneta lidera el grup amb 12 punts, Terrassa i Barcelona en tenen 9, Sabadell 6 i Sant Andreu i Mediterrani sense puntuar. El CN Terrassa s'enfrontarà als tres equips de l'altre grup en duels d'anada i tornada. Després d'aquests sis partits, els quatre primers classificats jugaran el "play off" de semifinals pel títol al millor de tres partits, igual que la gran final.