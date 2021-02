Joan Peñarroya guanya la Copa Intercontinental davant de l'AA Quimsa a Buenos Aires

Bàsquet

08.02.2021 | 10:21

Després d'anotar-se la Champions, l'entrenador terrassenc de l'Hereda San Pablo Burgos Joan Peñarroya s'ha proclamat campió de la Copa Internacional de la FIBA. Els castellans van batre a la final per nou punts de diferència (73-82) a l'Asociación Atlética Quimsa a Buenos Aires. El San Pablo va dominar la primera part (20-25 i 12-31). Al descans manava per 32 punts a 56. Als dos darrers quarts, els argentins van retallar distàncies (23-11 i 18-15), però el conjunt que entrena Peñarroya no va tenir problemes per a gestionar el seu avantatge i acabar aixecant aquest històric trofeu.