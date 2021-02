Cristian García és el nou entrenador del Sant Andreu

Futbol. Tercera Divisió

08.02.2021 | 19:35

El terrassenc Cristian García s'ha convertit aquest dilluns en el nou entrenador de la UE Sant Andreu, equip de la Tercera Divisió. Cristian ha arribat a un acord amb el club barceloní, després de la sorprenent dimissió de Miguel Ángel Samprón, que havia debutat a la banqueta aquest diumenge amb una derrota per 3 a 1 al camp del Banyoles. Samprón hi havia substituït el destituït Mikel Azparren.

Cristian va dirigir dues temporades el primer equip del Terrassa FC, després de finalitzar la seva etapa com a jugador en actiu. També va exercir com a director esportiu. En la seva primera campanya va portar l'equip egarenc al "play off" d'ascens. Ara, el seu objectiu és l'ascens amb un Sant Andreu que ocupa el segon lloc de la classificació al subgrup "B".