Aquest mes es reprenen les competicions que permeten ascendir

Futbol i futbol sala

08.02.2021 | 20:10

Ja hi ha dates per a la represa de les competicions que donen accés a les categories estatals. El Procicat va autoritzar que aquestes competicions es posessin en marxa seguint les mesures anti-Covid. El cap de setmana del 27 i 28 d'aquest mes de febrer tornaran les competicions de futbol, mentre que les de futbol sala ho faran el cap de setmana abans, els dies 20 i 21 de febrer.

Pel que fa al futbol, tornarà la Primera Catalana, on no hi ha representació terrassenca. Sí que hi és a la Preferent femenina, on juga el Femení Manu Lanzarote, i a la Preferent Juvenil masculina, on competeix el tercer equip del Jabac. Pel que fa al futbol sala, tornen les Divisions d'Honor masculina i femenina i la Divisió d'Honor juvenil masculina. Els calendaris, que es publicaran en breu, s'adaptaran a les dates disponibles. A Primera Catalana es disputarà la primera fase, mentre que a les altres categories es jugarà una única volta, amb els ascensos i descensos previstos en el Pla de Competició. Abans de l'inici de les competicions, s'autoritzarà la celebració de partits amistosos.