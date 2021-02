El Terrassa s'imposa per 1 a 0 l'Igualada i se situa líder

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

07.02.2021 | 19:05

En un partit que no passarà a la història, el Terrassa FC ha fet els deures i s'ha imposat per 1 gol a 0 a l'Estadi Olímpic davant d'un Igualada que no l'ha posat en massa problemes. El més important era guanyar i els de Juanjo García ho han aconseguit. Ha estat la tercera victòria consecutiva d'un Terrassa FC que s'ha situat líder amb 26 punts, un més que un Europa que no ha jugat aquest cap de setmana. Una gran centrada de Luna al minut 83 ha permès Jaume Pascual fer l'1 a 0 definitiu. El mallorquí ha fet un golàs de cap en rematar llençant-se en planxa. El triomf ha estat fonamental per als de Juanjo García, que han sumat la seva tercera victòria consecutiva. Dissabte a les sis, el Terrassa FC es presentarà al derbi com a líder amb tres punts d'avantatge sobre els parroquials.