La plantilla del Terrassa FC buscarà demà davant l'Igualada la seva tercera victòria seguida. NEBRIDI ARÓZTEGUI La plantilla del Terrassa FC buscarà demà davant l'Igualada la seva tercera victòria seguida.

El Terrassa serà líder si venç demà l'Igualada

Jordi Guillem

05.02.2021 | 21:51

Si guanya demà a les 5 de la tarda a l'Olímpic a l'avant-penúltim classificat, l'Igualada, el Terrassa FC sumarà la seva tercera victòria consecutiva a la lliga i acabarà la jornada com a líder en solitari. Els homes que prepara Juanjo García són segons amb 23 punts, a dos de distància del líder, un Europa que ha vist ajornat el partit d'aquest diumenge davant del cuer, la Montañesa. Per tant, si els terrassistes guanyen se situaran primers de manera provisional amb 26 punts en 13 partits. García disposa només de divuit futbolistes per rebre el conjunt de la capital de l'Anoia. Adri Lledó i Josu compliran demà el seu partit de...