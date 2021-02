Segona derrota (0-2) de la selecció espanyola davant de Bèlgica

Hockey. Pro League

Jordi Guillem

06.02.2021 | 15:38

La selecció espanyola masculina de hockey ha perdut aquest dissabte per 0 gols a 2 en el seu segon compromís consecutiu davant de la selecció belga, vigent campiona europea i mundial. En aquesta desena jornada de l'FIH Pro League, els homes de Fred Soyez han malbaratat fins a nou penals-córner i un stroke. Els belgues han anotat un dels tres penals dels quals han disposat. Als espanyols els manquen sis partits per tancar aquesta segona edició de la Pro League. Els jugaran entre els dies 12 i 23 de maig. Bèlgica lidera la classificació amb autoritat, mentre que Espanya segueix setena amb 7 punts en les deu primeres jornades.

El central del Club Egara Marc Recasens ha entrat avui a la convocatòria, de manera que 13 dels 18 internacionals que han actuat davant de Bèlgica han estat egarencs. Tot i no exhibir la voracitat ofensiva del matx de divendres, els de Shane McLeod han sentenciat el partit també per la via ràpida. Al minut 10, un inesperat xut ras de revés del migcampista Simon Gougnart ha servit als visitants per obrir el marcador. Espanya es defensava i intentava generar perill, però al minut 18, Alexander Hendrickx ha establert el 0 a 2 definitiu en un nou tir ras, en aquest cas de penal. No hi ha hagut més gols.

Ja al tercer període, els de Soyez han disposat de quatre penals consecutius, el darrer dels quals ha acabat en stroke per peus d'un defensor belga. Xavi Lleonart ha errat el llançament. L'ha aturat un extraordinari Vincent Vanasch. Tot i que ho ha intentat fins al final, Espanya no ha estat capaç de retallar distàncies.