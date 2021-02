El deteriorament de la graderia del gol sud impedirà que es pugui fer servir per al Mundial. Alberto Tallón El deteriorament de la graderia del gol sud impedirà que es pugui fer servir per al Mundial.

Una reforma incompleta

Jordi Guillem

05.02.2021 | 21:52

Les obres de remodelació de l'Estadi Olímpic per a acollir la Copa del Món femenina de hockey de 2022 seran incompletes. No inclouen la remodelació del gol sud, el que dóna a l'avinguda de l'Abat Marcet. La zona està estructuralment malmesa i deteriorada. Habilitar-la per a la presència de públic suposaria un increment en el pressupost dels treballs i el comitè organitzador del Mundial ha decidit que no s'arreglarà. Durant la competició, es taparà amb una lona on s'instal·laran els logos de la competició i de la ciutat de Terrassa. "La zona del gol sud està més deteriorada que la resta de l'estadi i remodelar-la requeria...