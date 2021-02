Una reforma incompleta 

Estadi Olímpic de Terrassa

05.02.2021 | 21:52

Les obres de remodelació de l'Estadi Olímpic per a acollir la Copa del Món femenina de hockey de 2022 seran incompletes. No inclouen la remodelació del gol sud, el que dóna a l'avinguda de l'Abat Marcet. La zona està estructuralment malmesa i deteriorada. Habilitar-la per a la presència de públic suposaria un increment en el pressupost dels treballs i el comitè organitzador del Mundial ha decidit que no s'arreglarà. Durant la competició, es taparà amb una lona on s'instal·laran els logos de la competició i de la ciutat de Terrassa.

"La zona del gol sud està més deteriorada que la resta de l'estadi i remodelar-la requeria una inversió de major envergadura. Tant la Federació Internacional com l'Espanyola ens han demanat que arregléssim l'estadi sense comptar amb aquesta zona. Actualment no hi ha pressupost per als treballs que serien necessaris i s'ha cregut més convenient tapar-ho amb una lona", explica al respecte el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno.

D'aquesta manera, la capacitat de l'Olímpic es veurà reduïda en unes 3 mil places i passarà a ser de només 7 mil. Moreno es compromet a afrontar amb posterioritat les obres del gol sud, però no deixa clar quan es podrà fer. Això ha generat cert malestar en el Terrassa FC, que esperava rebre un camp completament remodelat després del Mundial, és a dir durant l'estiu de l'any 2022. I es trobarà que una part de les graderies no es podran utilitzar.

El regidor d'Esports treu ferro a aquesta circumstància. "El Terrassa FC tornarà a casa poc després del Mundial i podrà gaudir d'instal·lacions noves. No crec que sigui un problema que només hi càpiguen 7 mil espectadors. Quanta gent va ara als partits del Terrassa?", es pregunta. Tot i que inicialment es va dir que les obres no afectarien el dia a dia del club, l'entitat que presideix Jordi Cuesta ha assumit ja fa temps que li tocarà viure un any a l'exili.

Pendents de la signatura

Cadascuna de les tres administracions (Ajuntament, Diputació i Generalitat) aportarà 1.200.000 euros per als treballs, 3.600.000 en total. "Hi ha un compromís previ i esperem que ben aviat es pugui signar el contracte", comenta el regidor Miguel Ángel Moreno. També està pendent l'adjudicació i la comercialització de l'esdeveniment.

Si bé a la darrera reunió del comitè organitzador del Mundial femení de 2022 es va comentar que les obres començarien al mes de setembre i acabarien el maig, Miguel Ángel Moreno matisa aquestes dates. "No disposem encara d'un calendari definitiu de les obres. A tot estirar, els treballs començaran aquest mes de setembre, però en funció de les circumstàncies podrien començar entre els mesos de juliol i agost". També hi ha canvis amb relació a la data de finalització de la remodelació: "La Federació Internacional necessita que la instal·lació li sigui entregada al mes d'abril, tres mesos abans de l'inici de la competició", assenyala Moreno, que està convençut que el Mundial, que Terrassa comparteix finalment amb la ciutat neerlandesa d'Amstelveen, serà tot un èxit esportiu i social. "Servirà per donar a conèixer la ciutat al món i també ens deixarà com a llegat un estadi de primer nivell que el Terrassa FC i la ciutat podran gaudir".

Els treballs consisteixen en la reparació de les graderies de la tribuna, el lateral i el gol nord, millores en l'accessibilitat, impermeabilització de la tribuna i renovació del tancament perimetral. A banda de netejar-li la cara a l'estadi, s'instal·larà un nou videomarcador, es canviarà el sistema de megafonia i s'instal·laran llums LED de darrera generació que permetran dur a terme transmissions televisives.