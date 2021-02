Una organització plena d'incerteses

06.02.2021 | 04:00

El projecte d'acollir la quinzena edició de la Copa del Món femenina de hockey l'any 2022 a Terrassa ha passat per diferents fases i en molts moments semblava més a prop de no fer-se que de tirar-se endavant. Fins i tot els clubs de hockey de la ciutat, que entenien que acollir un Mundial per celebrar els centenaris de les federacions catalana i espanyola era importantíssim per al hockey i per a la ciutat, van aconseguir asseure en una taula els diferents representants polítics del consistori en una taula dies abans de les eleccions de 2019. Primer, la Federació Espanyola aspirava al Mundial masculí. Després es va decidir que no hi havia opcions de guanyar la candidatura i es va apuntar al femení. Després de les edicions de Madrid 1978 i 2002, aquesta serà la tercera vegada que Espanya organitza un Mundial femení. De masculí només n'ha acollit un, el primer, a Barcelona 1971.