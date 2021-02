Óscar Carrillo, amb la pilota, en el partit de la primera volta. LLUÍS CLOTET Óscar Carrillo, amb la pilota, en el partit de la primera volta.

El Natació, a la Nova Escullera

05.02.2021 | 21:51

El Club Natació Terrassa visitarà avui a les 6 de la tarda la piscina de la Nova Escullera per enfrontar-se al CN Barcelona en partit corresponent a la desena i última jornada de la primera fase de la Lliga de Divisió d'Honor Masculina. El conjunt que prepara Dídac Cobacho, segon amb 24 punts, a tres dels cenebistes, mirarà de batre el líder i sumar un triomf cabdal de cara a la segona fase. El tècnic local encara el repte amb les baixes d'Oriol Rodríguez i del porter suplent Iván Sánchez, ambdós per ser contactes estrets de positius per Covid. "Quan tens casos d'aquest tipus, has d'interrompre els entrenaments de grup per prevenció, de manera...