Imatge de l'Estadi Martí Colomer, que no es podrà fer servir. Imatge de l'Estadi Martí Colomer, que no es podrà fer servir.

El Martí Colomer no s'utilitzarà per al mundial femení

05.02.2021 | 21:51

A diferència del que va succeir durant la competició de hockey dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, l'Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer (antic Camp Federatiu) no tindrà cap mena d'ús durant el Mundial femení de l'any vinent, que arribarà trenta anys després dels Jocs. En un primer moment es va parlar que seria el camp auxiliar i fins i tot que s'hi podrien disputar alguns partits. Finalment, però, s'ha decidit no fer cap mena d'inversió a una instal·lació que precisament per això, per la falta d'inversió, ja no va poder acollir els partits de la selecció espanyola masculina en el seu debut a l'FIH Pro League, que va...