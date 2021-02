El migcampista egarenc David Alegre, a l'esquerra, defensant ahir el belga Emmanuel Stockbroekx. FIH El migcampista egarenc David Alegre, a l'esquerra, defensant ahir el belga Emmanuel Stockbroekx.

Una derrota més que digna

Jordi Guillem

05.02.2021 | 21:51

Gairebé un any després de deixar-la aturada per la Covid, la selecció espanyola masculina va reprendre ahir la segona edició de l'FIH Pro League. Va perdre per 2 gols a 3 a les instal·lacions valencianes de Beteró davant de la millor selecció del món, un combinat belga que és el vigent subcampió olímpic, campió europeu i mundial. Aquesta reedició de la final de l'Europeu d'Anvers 2019 es repetirà avui a la 1 del migdia (Eurosport 2). Els belgues lideren la Pro League amb 29 punts en 12 partits, mentre que els de Fred Soyez segueixen avant-penúltims amb 7 punts en 9 partits. Dotze dels disset internacionals que va fer jugar ahir Fred...