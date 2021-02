Espanya dóna la cara però cau per 2 a 3 davant de Bèlgica

Hockey. FIH Pro League

Jordi Guillem

05.02.2021 | 13:02

Gairebé un any després de deixar-la aturada per la Covid, la selecció espanyola masculina de hockey ha reprès aquest divendres la segona edició de l'FIH Pro League. Ha caigut per 2 gols a 3 a València davant de la millor selecció del món, un combinat belga que és el vigent subcampió olímpic, campió europeu i mundial. Aquesta reedició de la final de l'Europeu d'Anvers 2019 es repetirà demà dissabte a la una del migdia. Els belgues lideren la classificació de la Pro League amb 31 punts en 12 partits, mentre que els de Fred Soyez segueixen avant-penúltims amb 7 punts en 9 partits.

Dotze dels disset internacionals que ha fet jugar avui Fred Soyez eren terrassencs. El duel ha començat amb els belgues tancant els espanyols a l'àrea defensada per Quico Cortès. Sébastien Dockier al minut 4 i el capità Thomas Briels al 14 han establert el 0 a 2 al primer quart. Quan la golejada semblava inevitable, el migcampista egarenc del Polo David Alegre ha retallat distàncies a 29 segons per tancar el quart en una, acció afortunada. No hi tornaria a haver gols fins que al minut 43, un Xavi Lleonart que arribava avui a les seves 200 internacionalitats, ha desviat un penal-córner de Josep Romeu per empatar a dos gols en una altra combinació egarenca.

Ja al darrer període, Dockier ha fet el seu segon gol, el 2 a 3 definitiu, llançant-se a terra per desviar una bola a l'escaire dret de Cortès. Espanya ha buscat els "shoot-outs" sense fortuna. Soyez ha passat a jugar sense porter quan mancaven 2 minuts. I quedaven 2 segons quan Lleonart ha intentat la proesa rematant al calaix un servei des de fora de l'àrea, però els àrbitres no han donat validesa al gol. I el protocol Covid no contempla el videoarbitratge en aquesta competició.