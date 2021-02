Ca n'Anglada no és una opció per al Terrassa FC 2021-2022

Jordi Guillem

04.02.2021 | 21:15

On jugarà el Terrassa FC la temporada 2021-2022 segueix sent tota una incògnita. El club no podrà utilitzar l'Estadi Olímpic, on s'hi faran les obres per al Mundial femení de hockey. Davant d'aquesta perspectiva, l'Ajuntament de Terrassa ha proposat a l'entitat que presideix Jordi Cuesta que el seu primer equip jugui la temporada vinent al camp municipal de Ca n'Anglada, que compartiria amb el San Cristóbal. L'opció no sembla agradar massa a cap dels dos clubs i el Terrassa ha començat a treballar en diverses opcions per a viure el seu any a l'exili.

L'alternativa que sona amb més força és la del camp municipal de Can Rosés a Rubí, una instal·lació que disposa d'una gespa artificial que la pandèmia ha impedit que s'estrenés. S'han arreglat també les graderies i bona part de la instal·lació. La seva ubicació, molt a prop de Terrassa, la converteix en l'escenari ideal per als entrenaments i els partits del Terrassa FC 2021-2022.

ENQUESTA ALS SOCIS

El Terrassa FC està preparant una enquesta entre els seus socis i aficionats per tal de saber on els agradaria que l'equip jugués durant la temporada vinent, en la que l'Olímpic no estarà operatiu. Jordi Cuesta, president del Terrassa FC, té clar que no s'hauria d'anar més enllà d'una vintena de quilòmetres de la ciutat. "Escoltarem els socis i prendrem una decisió. Crec que no veuen amb bons ulls l'opció del camp del San Cristóbal. La possibilitat de sortir de Terrassa és real. Estem pensant en Rubí, Castellar, Sabadell o fins i tot Barcelona. No més enllà". El regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, ha proposat al Terrassa que jugui l'any vinent a Ca n'Anglada i que el seu futbol base es concentri al nou camp municipal de Les Fonts. Tampoc en aquest sentit coincideixen els interessos del consistori amb els del club. "Nosaltres volem que el futbol base es mantingui el més a prop possible de l'estadi, al Bon Aire, el camp del CN Terrassa, Les Palmeres o el camp del Poble Nou. No ens voldríem moure del districte 5", assenyala.

Moreno va explicar ahir que té previst convocar ben aviat el Terrassa FC a una reunió per tal de fer una posada en comú de totes les opcions que hi ha sobre la taula. "Hem de tenir en compte la disponibilitat dels clubs implicats i trobar la millor solució que sigui bona per a tothom", diu el regidor d'Esports.