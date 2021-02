Álvaro Granados, bernat Sanahuja i Alberto Barroso disputaran el Torneig d'Ostia amb Espanya

Alberto Barroso és un dels tres terrassencs convocats per la selecció espanyola.

Alberto Barroso és un dels tres terrassencs convocats per la selecció espanyola. Lluís Clotet

Waterpolo

05.02.2021 | 17:45

Tres waterpolistes egarencs han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta masculina per participar en el Torneig Internacional d'Ostia (Itàlia) que se celebrarà la setmana vinent, entre el dimarts 9 i el diumenge 14 de febrer. Es tracta del jugador del CN Terrassa Alberto Barroso, el del CN Atlètic Barceloneta Álvaro Granados i el del CN Sabadell Bernat Sanahuja. Espanya s'enfrontarà amb la selecció amfitriona i amb els Estats Units en un triangular. La llista elaborada per David Martín està integrada per 17 jugadors: 8 del Barceloneta, 5 del Sabadell, 3 del Barcelona i 1 del Terrassa.