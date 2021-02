Espanya es posarà a prova demà i dissabte davant de Bèlgica sobre la gespa blava de Beteró. Arnau Martínez Espanya es posarà a prova demà i dissabte davant de Bèlgica sobre la gespa blava de Beteró.

Hockey. FIH Pro League

La selecció, a punt per al doble duel davant de Bèlgica

Jordi Guillem

03.02.2021 | 21:10

Després de gairebé un any sense poder competir oficialment, la selecció espanyola masculina es troba en la recta final de la seva preparació per al debut a l'FIH Pro League, que es produirà demà a les 11 del matí a les instal·lacions valencianes de Beteró davant Bèlgica, el rival amb el qual va perdre la darrera final de la Copa d'Europa i actual primera potència mundial. Serà tot un test d'alçada per als homes de Fred Soyez, que repetiran dissabte a la 1 del migdia davant els vigents campions mundials. Dels 25 internacionals que treballen des del dimarts 26 de gener a València, dos s'han quedat finalment fora de la llista definitiva: Diego...