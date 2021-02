Edu Guindo publica el llibre "El baloncesto y mi abuela"

Bàsquet

04.02.2021 | 18:23

L'entrenador de bàsquet del Club Natació Terrassa Edu Guindo ha publicat el llibre "El baloncesto y mi abuela", una obra en què pretén ensenyar tècnica basquetbolística mitjançant contes protagonitzats per la seva àvia. Guindo, que farà 28 anys el 22 de març, és graduat en màrqueting i entrenador de bàsquet des de fa dotze anys al Club Natació Terrassa. Ha entrenat a totes les categories, des dels més petits fins als conjunts sèniors. Va ser en l'etapa en què exercia de tècnic de les categories inferiors quan va començar a impartir sessions d'entrenament amb una metodologia diferent i divertida que consistia en explicar detalls tècnics mitjançant petites històries inventades. D'aquí neix aquesta recopilació de contes. El llibre pretén ser una ajuda per a l'aprenentatge d'aquest esport. Mitjançant comparacions, il·lustracions i altres recursos, tracta de generar passió per l'esport de la cistella. "El bàsquet és un esport en què la passió és fonamental. Si l'estimes, t'estimarà", assegura Guindo. Editada per OmniaBooks, l'obra es pot trobar a Amazon i també, sota demanda, a les llibreries.