Futbol. Tercera Divisió

03.02.2021 | 20:43

La plantilla del Terrassa FC ha passat avui de tenir 21 a 20 futbolistes. El migcampista grec de 18 anys Akis ha decidit abandonar el club per voluntat pròpia. Polykarpos Katsavatis, conegut futbolísticament com a Akis, va arribar aquest estiu al Terrassa procedent del juvenil de l'Olympiacos. Actuava com a interior o mitjapunta i no ha comptat amb massa minuts. Tenia dos anys de contracte.