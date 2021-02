L'Atlètic va aixecar el títol infantil femení a Santander després de golejar per 7 a 2 el CH San Fernando. L'Atlètic va aixecar el títol infantil femení a Santander després de golejar per 7 a 2 el CH San Fernando.

Hockey. Campionat d'Espanya infantil

Doblet de l'Atlètic a Santander

Redacció

02.02.2021 | 21:30

L'Atlètic Terrassa es va proclamar campió d'Espanya infantil tant en la categoria masculina com en la femenina a la competició celebrada a Santander. En categoria femenina, el conjunt que prepara Sergi Puig va sumar un títol que se li va escapar la temporada passada, quan va perdre la final per "shoot-outs" davant de l'RC Polo. Les de Can Salas van protagonitzar un torneig impecable, guanyant tots els partits. A la final es van imposar per 7 gols a 2 al San Fernando gadità. Pel que fa a la competició masculina, la gran final va oferir un derbi entre Atlètic i Egara que es van endur els nois d'Álvaro Guillén, que van vèncer per 4 a 1. El conjunt infantil de...