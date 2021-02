Un instant de l'edició de l'any passat de la Mitja Marató de Terrassa, a la zona de Can Roca. LLUÍS CLOTET Un instant de l'edició de l'any passat de la Mitja Marató de Terrassa, a la zona de Can Roca.

La Mitja Marató serà virtual

Redacció

01.02.2021 | 22:11

Ja s'han obert les inscripcions per a participar en l'edició d'enguany de la Mitja Marató Ciutat de Terrassa, una prova que tradicionalment es desenvolupava a finals del mes de gener i que enguany serà durant la primera quinzena de març. La pandèmia de la Covid-19 ha canviat completament la manera d'entendre i practicar l'activitat esportiva i la Mitja Marató no ha estat aliena a aquesta circumstància. Ha canviat de manera considerable el format d'una prova que aquest 2021 no serà grupal sinó individual. Els 14 primers dies del mes de març es disputarà tant la Mitja Marató com la Cursa Santi Centelles, la cursa de 5 quilòmetres més assequible...