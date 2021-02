L'Estadi Olímpic estarà acabat l'1 de maig del 2022 per al Mundial femení

Hockey

Jordi Guillem

02.02.2021 | 16:53

Aquest dimarts s'ha desenvolupat una nova reunió telemàtica del comitè organitzador del Mundial de hockey femení que s'ha de celebrar entre Terrassa i Amstelveen (Amsterdam) entre els dies 1 i 17 de juliol de l'any 2022. A Terrassa, la competició se celebrarà exclusivament a l'Estadi Olímpic. El camp Martí Colomer no s'utilitzarà ni per a partits ni per a entrenaments, ja que no reuneix els requisits necessaris. Els entrenaments de les diferents seleccions tindran lloc a Can Salas, el Pla del Bon Aire i Les Pedritxes.

Ha servit la reunió per informar sobre l'adjudicació de l'organització i la comercialització de la Copa del Món. També s'ha recordat que les obres començaran a principis de setembre i s'acabaran a principis de març. Després es col·locarà la gesta artificial. Es preveu que el camp estigui preparat per als entrenaments el dia 1 de maig de l'any vinent. Pel que fa als treballs, destaca la reparació de les graderies, així com millores en l'accessibilitat a l'Estadi, la impermeabilització de la zona de tribuna, la instal·lació d'un nou sistema de megafonia, la millora del sistema d'il·luminació amb llums LED i la renovació del tancament perimetral.

Han assistit a la trobada virtual d'avui representants de l'Ajuntament de Terrassa (el regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno, que presideix el Comitè, i el tècnic Carles Sánchez), de la Generalitat de Catalunya (Santi Siquier), la Diputació de Barcelona (Alfredo Vega), la Federació Espanyola de Hockey (Marc Sala, David Serrahima i José Antonio Gil), la Federació Catalana (Xavi Adell), així com Mireia Galí en nom de l'Atlètic. Com a membres amb veu però sense vot hi havia Laura Roca per part de l'Ajuntament i Alberto Fernández de la Federació Espanyola.