Juanjo García va canviar el dibuix: 5-2-3

01.02.2021 | 22:11

El 5-2-3 li va funcionar a l'entrenador del Terrassa FC, Juanjo García, que es mostrava al final del matx exultant i molt agraït als seus futbolistes. Analitzava així el partit: "Ha estat un partit molt intens i ens ha tocat patir, però ens enduem tres punts vitals per a nosaltres. Els primers 25 minuts nostres han estat molt bons i hem estat molt murris en el gol. Quan ha arribat l'expulsió ja començàvem a no estar bé. A la segona part he estat molt tranquil. Sabia que ens tocaria treballar molt, però que qualsevol jugador respondria. Ens hem posat el "mono" de feina. El Castelldefels ha tingut opcions per empatar, però Ortega ha estat...