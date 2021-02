> Divisió d'Honor juvenil. Futbol

El Jabac va merèixer més

01.02.2021 | 22:11

Va oferir un millor futbol i va disposar de les millors oportunitats, però el Jabac no va ser capaç de passar de l'empat a dos gols en el duel que el va enfrontar al municipal de Can Jofresa amb el Lleida. Aquest resultat deixa els homes d'Àlex López avant-penúltims amb 14 punts. Els dos gols dels lleidatans van arribar en sengles errors defensius dels terrassencs, que van disposar d'ocasions clares per haver sumat els tres punts. Els terrassencs van donar ritme a un partit en el qual van anar sempre per davant, però van empatar. JABAC, 2Pol Celaya, Marc Celaya, Tenorio, Carrasco, Romoleroux (Mauri, m. 46), Gómez (Tenorio, m. 12), Estruch (Pérez, m. 69), Garrido, Solari,...