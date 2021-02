02.02.2021 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, va donar per bo l'empat. "Teníem molt clar que tots dos equips lluitaríem per tots els espais del camp. Com es preveia, hi ha hagut molta intensitat i poques ocasions. Ho hem intentat a pilota aturada, però ells defensen molt bé, com nosaltres. Ens ha faltat decidir en la darrera passada. Ni ells ni nosaltres hem tingut cap ocasió clara, però el treball de l'equip ha estat brutal". Ballabriga està molt satisfet de l'empat. "Ha estat un encontre espectacular. Els dos equips ho hem donat tot. Encara que sigui a casa, és un punt bo". Per la seva banda, el capità Óscar Sierra comentava: "Estem en una bona dinàmica. Hem sumat 8 punts de 12, però encara queden molts partits. El més important és que seguim forts a casa. Ningú no ens guanya en aquest camp. I això és clau per a nosaltres. El punt no serà dolent si la setmana vinent guanyem a Valls. El davanter Tom Diawara, per la seva banda assenyalava: "Amb el pas dels dies valorarem aquest punt, però a casa sempre volem guanyar. Sabíem que seria un partit molt dur".