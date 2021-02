Els futbolistes del Terrassa FC, celebrant el gol aconseguit per Lucas Viña al minut 11 de joc. NEBRIDI ARÓZTEGUI Els futbolistes del Terrassa FC, celebrant el gol aconseguit per Lucas Viña al minut 11 de joc.

Cop d'efecte del Terrassa FC

Redacció

01.02.2021 | 22:11

Jornada rodona per a un Terrassa FC que ha recuperat la segona posició i es troba a només dos punts del líder, un Europa que va caure al Nou Sardenya per 1 a 4 davant la Pobla de Mafumet. Els homes de Juanjo García han retallat tres punts als graciencs, que segueixen líders amb 25 punts, per 23 dels terrassistes. Després de descansar el passat cap de setmana, el Terrassa va encadenar la seva segona victòria consecutiva en imposar-se per la mínima (0-1) al camp d'un Castelldefels que no els va fer el partit gens senzill al municipal dels Canyars. El Terrassa FC va signar una gran primera part, en la qual va dominar i va sotmetre els amfitrions. Lucas Viña, que ja havia avisat...