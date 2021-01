El Terrassa FC venç 0-1 a Castelldefels i queda a dos punts del líder

Futbol. Tercera Divisió

31.01.2021 | 15:54

Valuosíssima victòria del Terrassa FC per 0 a 1 aquest diumenge al camp del Castelldefels. El triomf, assolit gràcies a un solitari gol de Lucas Viña al minut 21, permet als homes de Juanjo García recuperar la segona posició de la taula classificatòria. Després de dwscansar a la passada jornada, els egarencs symen el seu segon triomf consecutiu. Té 23 punts, només dos menys que un Europa que ha encaixat avui la seva primera derrota. Jornada, doncs, rodona per als terrassistes.

El lateral esquerra Lucas Viña, que ha estat a punt de marcar als primers minuts de partit, força moguts, ha fet el 0 a 1 definitiu als onze minuts en una rematada forçada des del primer pal. Iván Agudo ha pogut fer el segon poc després. Les coses, però, s'han complicat a tres minuts del descans quan Adri Lledó ha vist dues targetes grogues consecutives que han deixat els terrassistes amb un home menys.

Tocava patir i els de Juanjo García han sabut fer-ho. Ortega ha salvat diverses ocasions clares generades pel conjunt que entrena Miki Carrillo. Als 50 minuts, Jaume Pascual ha pogut fer el segon, però al 68 Ortega ha salvat el Terrassa davant del local Kevin. El porter ha caigut lesionat i els amfitrions no han aturat el joc. Resultat: petita tangana i expulsió de Kevin, que deixava tots dos conjunts amb deu homes. Al minut 88, el central Pelegrín ha salvat l'empat sobre la línia. Tot i els set minuts d'afegit, però, el Terrassa FC no ha hagut de patir massa per endur-se tres punts d'or que l'apropen al lideratge del subgrup "A" del grup cinquè de la Tercera Divisió.